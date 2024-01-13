Доктор Мясников рассказал, чем опасны обезболивающие

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» отметил, что россияне крайне несерьезно относятся к теме обезболивающих препаратов.

По его словам, люди принимают такие лекарства, как ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота и другие, не понимая причины боли.

«Вот возьмем аспирин — детям его просто нельзя, потому что можно убить ребенка. Шум в ушах не самый страшный эффект, а вот кровоизлияния в мозг, желудочно-кишечные кровотечения — сколько угодно. Какие бы ни были малые дозы и оболочка, все может закончиться серьезным кровотечением. Понятно, что от разового приема, скорее всего, ничего не будет. Сегодня его уже не используют как обезболивающее, больше как кроверазжижающее по показаниям», — приводят слова доктора «Аргументы и факты».

Мясников предупредил, что обезболивающие препараты прежде всего воздействуют на ЖКТ — они блокируют действие биологически активных веществ, защищающих слизистую оболочку желудка. Также препараты могут вызвать сердечный приступ, инсульт и высокое артериальное давление.