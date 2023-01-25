Доктор Мясников рассказал, как правильно измерять давление

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем ТГ-канале рассказал, на что стоит обратить внимание при измерении давления и какие показатели считать нормой. «Давление должно быть измерено в состоянии покоя три раза. То есть вы пришли, посидели пять минут, и только после этого вам меряют давление. Потом вы опять сидите пять минут — еще раз измеряют. Вы снова отдыхаете, и процедура повторяется в третий раз», — подчеркнул медик.

По словам доктора Мясникова, иногда даже врачи не задумываются над тем, правильно ли они производят процедуру измерения давления. Зачастую на приеме все это происходит впопыхах и только один раз вместо рекомендуемых трех.

Также Александр Мясников пояснил, что может считаться нормой или превышение допустимых показателей артериального давления. «Если у человека в принципе повышено или понижено давление, если у него диабет, если женщина беременна, то показатели меняются. Но идеальным давлением считается не 120 на 80, как мы когда-то думали, а 110 на 70», — заявил врач.