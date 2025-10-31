Доктор Мясников рассказал об опасности респираторно-синцитиального вируса

Респираторно-синцитиальный вирус представляет серьезную угрозу для легких и часто требует госпитализации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Это причина номер один для бронхиолита. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса. Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и коронавируса, и опаснее, чем грипп», — подчеркнул он.

Мясников добавил, что при этой инфекции пациентам чаще требуется перевод в реанимацию; смертность достигает 7-10%.

Вирус передается воздушно-капельным путем и остается заразным на поверхностях в течение нескольких часов. Для снижения риска заражения он рекомендовал регулярно мыть руки и применять средства защиты, такие как маски.