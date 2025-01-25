Доктор Мясников развеял популярный миф об иммунитете

Сегодня, 18:30
Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что таблетки не укрепляют иммунитет.
«Укрепить иммунитет таблетками невозможно», — подчеркнул доктор.
В качестве профилактики простуды Мясников посоветовал принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Он добавил, что взаимодействие с холодной водой помогает укрепить организм и улучшить общее состояние здоровья.
«Человек вообще должен с холодной водой дружить», — отметил медик.
Также Мясников порекомендовал избегать чрезмерного увлечения медикаментами и уделять внимание здоровому образу жизни. Например, правильно питаться, заниматься спортом и закаляться. По его словам, все эти действия помогут укрепить иммунитет.