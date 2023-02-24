Доктор наук Шамин назвал продукты, накапливающие радиацию

Доктор физико-математических наук Роман Шамин рассказал, какие продукты накапливают радиацию.

«На первом месте этого рейтинга злаки: хлеб, хлебобулочные изделия, мучное, крупы. Злаковые культуры поглощают радионуклиды из почвы, а после передают их человеку. Кроме того, радиацию хорошо поглощают и отдают молоко, картофель, овощи и фрукты. Также в списке находятся мясо и рыба. Кроме того, активно впитывают в себя радиацию грибы, черника и клюква. На последней строчке топа «радиоактивных угощений» стоят морепродукты», — приводит «Life.ru» слова Шамина.

По его словам, говорить о серьезной ядерной угрозе для среднестатистического россиянина от употребления молока или яблок не приходится.

«Конечно, при том условии, что товар приобретен у добросовестного продавца, имеет необходимые сертификаты качества. Впрочем, при покупке продуктов у непонятых поставщиков скорее велик риск пищевого отравления, чем приобретения «картошки из Чернобыля», —добавил доктор наук.