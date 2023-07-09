Доктор Павлова предупредила, что голодание может стать причиной лишнего веса

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что голодание может стать причиной лишнего веса, поскольку неправильный режим питания провоцирует выработку гормона липопротеинлипазы (ЛПЛ). «Даже если вы силой воли заставляете себя отказаться от пищи, организм не обманешь. В нем есть особый гормон липопротеинлипаза. Его главная задача — уберечь нас от голодной смерти», — пояснила специалист. Об этом 7 июля сообщили на портале pravda.ru. Как отметила доктор Павлова, если человек начинает есть нерегулярно, получает мало калорий, голодает, организм начинает усиленно вырабатывать ЛПЛ, который даже из небольших объемов пищи создаст жировые запасы.

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала СЭ, что голодание и низкокалорийное питание не дают стабильных результатов. «Более того, после возвращения к привычному питанию сброшенные килограммы вернутся в двойном объеме. При этом недостаток питательных веществ ведет к авитаминозу, ухудшению иммунитета, мышечной слабости, нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы, снижению фертильности, аменорее (длительным отсутствием менструаций) и эндокринным заболеваниям. Недоедание провоцирует замедление умственной деятельности, нарушение концентрации внимания, ухудшение памяти, снижение скорости восприятия и анализа информации», — заключила специалист.

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