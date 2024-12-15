Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Духи люксовых брендов нарушают ДНК и приводят к бесплодию
Здоровье

Сегодня, 13:15

1 мин.

Духи люксовых брендов нарушают ДНК и приводят к бесплодию

Мария Задорожная
Автор
Девушка наносит духи
Фото Angelika-Angelika, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Духи люксовых брендов могут нарушать ДНК и приводить к бесплодию и ожирению, сообщает New York Post.

Среди опасных ароматов представлены духи брендов Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и еще десятка известных марок. Главным виновником негативного воздействия становится фталат, который содержится не только в духах, но и в таких товарах, как лаки для ногтей, спреи для волос и шампуни.

«Фталаты — это вещества, которые могут нарушить работу эндокринной системы и повлиять на гормональные и клеточные функции репродуктивных органов. Исследования продемонстрировали, что высокий уровень фталатов связан с увеличенным риском бесплодия, ухудшением качества спермы, снижением эффективности яйцеклеток и выкидышами», — сказала эндокринолог Лора Шахин.

Врач также отметила, что у мужчин фталаты влияют на качество семени, а у женщин — на процесс овуляции.

В августе в России был зафиксирован рекордный объем производства парфюмерной продукции, который составил 51,6 миллиона флаконов в первом полугодии. Этот показатель стал самым высоким с 2021 года.

При выборе летнего парфюма нужно учесть некоторые нюансы. Аромадизайнер дала советы, как выбрать парфюм для теплого времени года
2
Польза и вред
Новости холдинга
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже