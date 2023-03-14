Эксперт Беспалов объяснил, как маркировка БАДов отразится на покупателях

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, как упаковки БАДов, отмеченные контрольно-идентификационным знаком, отразятся на покупателях.

По его словам, нововведение повлияет на рынок соответствующей товарной группы в двух плоскостях. Во-первых, на БАДы, скорее всего, повысится цена. Как отмечает эксперт, затраты на получение кодов маркировки и оборудование, которое необходимо для прослеживания данной продукции, теперь лягут на плечи покупателей. Во-вторых, за маркировкой БАДов может последовать сокращение ассортимента биодобавок на отечественном рынке.

«Если маркируются только лекарственные препараты, понятно, что регуляторы не видят часть продукции, которая реализуется через тот же канал, тем же потребителям и зачастую теми же компаниями-производителями. И, конечно, вот эту недоработку в общем-то и пытаются в этом отношении закрыть, тем более здесь есть масса социальных нюансов, связанных с вращением на рынке некачественных БАДов и так далее», — приводит «Life.ru» слова Беспалова.

В Минпромторге РФ обещают, что упаковки БАДов будут отмечены контрольно-идентификационным знаком с 1 октября 2023 года.