Эксперт Фомиченко посоветовал прививать полезные привычки детям через видеоигры

Руководитель команды разработки игр онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Фомиченко заявил, что правильно подобранные компьютерные игры не причинят вреда ребенку.

«Раньше опыт с помощью игры дети получали во дворе, а полезные привычки формировались под давлением родителей, сейчас мамам и папам приходят на помощь видеоигры. Мобильные и компьютерные игры стали частью образовательного процесса, которые работают во благо и помогают родителям сформировать у ребенка полезные паттерны поведения», — приводит «Life.ru» слова Фомиченко.

Также специалист рассказал, как видеоигры учат ребенка чистить зубы по утрам.

«Укладывание спать, утренний подъем, умывание и другие ежедневные ритуалы хорошо укладываются в петлю игрового сценария. Такие игры предоставляют возможность показать малышу с помощью демонстрации микробов, грязи, кариеса, что будет, если он перестанет выполнять утренние и вечерние процедуры. А также сразу дать ребенку инструменты решения этой проблемы в игре: щетка, вода, зубная паста», — отметил он.