Эксперт Коробцева рассказала, какие трусы могут нанести вред мужскому здоровью

Имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина Надежда Коробцев объяснила, в чем современные мужские трусы уступают советским.

«На сегодняшний день существует множество покроев, и с рынка почти вытеснены классические мужские трусы свободной формы из хлопковой ткани, известные еще со времен СССР под названием «семейные». Однако именно они не наносят никакого вреда мужскому здоровью. Такая форма обеспечивает свободный воздухообмен в пододежном пространстве, в такой важной зоне, как низ живота и внутренняя поверхность бедер, одновременно подавляя размножение патогенной микрофлоры», — приводит «Life.ru» слова специалиста.

Также она отметила, что свободный покрой трусов не дает мужским органам перегреваться летом и замерзать зимой, а еще не нарушается кровообращение в столь важной зоне тела.

«Предлагаются трусы из полиэстера. Последствия самые неприятные. Повышаются риски сугубо мужских заболеваний — простатита, уменьшения либидо, ослабления мужской функции и, как следствие, неспособности самостоятельно продолжить род и зачать ребенка», — добавила Коробцева.

Специалист отметила, что лучше не гнаться за модой, а поискать оптимальный вариант для своей половинки.