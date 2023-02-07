Эксперт назвала 4 психологические детские травмы, от которых нужно избавляться

Практикующий психолог и коуч Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что, несмотря на то что каждый родитель мечтает вырастить здорового и счастливого ребенка, в кресле у психологов все чаще располагаются взрослые. «Детские травмы становятся триггерами прошлого и мешают жить полноценной жизнью», — пояснила эксперт. По опыту Юлии Керецман, наиболее распространенные проблемы, корнями уходящие в детство — это «синдром отличника», чувство неполноценности, страх выступлений перед публикой и «синдром маменькиного сыночка».

«Синдром отличника» преследует людей, которых родители в детстве хвалили лишь за положительные оценки и хорошее поведение. «Такие дети вырастают с постоянным чувством, что любовь нужно заслужить. Будучи уже взрослыми, они стараются добиться одобрения всеми возможными способами», — пояснила психолог. Чувство неполноценности, по ее словам, рождается от родительских фраз вроде: «ты делаешь неправильно», «лучше не лезь», «а вот соседский мальчишка танцует лучше» и так далее. Они еще долгое время преследуют уже взрослых людей, уверенных, что другие лучше и способны на большее. Страх выступления перед публикой у многих появился из того устойчивого неловкого чувства у школьной доски и насмешек класса, а «синдром маменькиного сыночка» широко распространен среди мужчин, выросших в семье, где процветал матриархат. «Властная мама всегда была права и решала, что лучше для каждого члена семьи. Вырастая, такие мужчины не способны самостоятельно принимать решения», — подчеркнула Юлия Керецман.

Однако, как отметила психолог, все эти проблемы решаемы. Достаточно отпустить обиды на родителей, перестать «быть всегда хорошим», избавиться от заложенных стереотипов, сменить негативное мышление на позитивное и перестать оправдываться, ведь вы — уже сами взрослый человек. «Если подумать, родители делали для вас то, что считали лучшим. Делали так, как умели. Показали тот пример, который смогли. Пусть по-своему, пусть иногда нелепо, пусть чересчур строго. Осознайте, что родители сделали все, что было в их силах, и отпустите детские обиды», — резюмировала Юлия Керецман.