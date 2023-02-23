Эксперт назвала главную ошибку, которую мы совершаем перед сном

Психолог, психосоматолог Елена Кацюба специально для «СЭ» рассказала, что может помешать здоровому сну и стать причиной бессонницы. «Находиться в постели можно только для сна и секса», — заявила специалист. «Если перед сном в постели вы листаете новостную ленту и сидите в телефоне, можете быть уверены, что возникнут проблемы со сном, поскольку вырабатывается своеобразный условный рефлекс. Это главная ошибка тех, кто хочет высыпаться».

Также при использовании экранов смартфона и прочих гаджетов свет синего спектра подавляет выброс мелатонина и предотвращает сонливость. «За час до сна выключайте смартфоны и ноутбуки», — подчеркнула психосоматолог.

Если у вас не получается уснуть в течение 30 минут, Елена Кацюба порекомендовала встать с кровати и уйти в другую комнату. «Как только почувствуете сонливость — возвращайтесь в постель», — пояснила специалист. Помочь заснуть могут теплый душ или ванна, а также полная темнота в комнате, резюмировала психосоматолог.

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