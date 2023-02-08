Эксперт назвала косметологические процедуры, которые могут быть опасны для аллергиков

Врач-косметолог Кристина Артамонова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что людям, склонным к аллергическим реакциям, нужно быть максимально осторожными при выборе тех или иных косметологических процедур. Причем речь идет не только об уходах, но и об инъекциях. «Аллергики — это такая часть пациентов в косметологии, с которыми нужно очень аккуратно работать, чтобы не случился анафилактический шок», — пояснила эксперт.

Главный совет, который дала Кристина Артамонова — если вы склонны к любым аллергическим реакциям, перед косметологической процедурой обязательно сообщите об этом специалисту. Хотя профессионал всегда спросит сам. «Зная, на что есть аллергия, косметологу намного легче выбрать правильный препарат. В любом случае, необходимо будет сделать аллергопробу в области предплечья. Это позволит удостовериться в безопасности выбранной процедуры именно для вас», — посоветовала врач.

Как отметила косметолог, существуют монопрепараты, состоящие из одного ингредиента, именно они наиболее предпочтительны для аллергиков, особенно в рамках мезотерапии. Аллергопроба поможет узнать, безопасен препарат с этим компонентом или нет. Если возникла аллергическая реакция, то следует избегать этого вещества в любых вариациях, в том числе и отслеживать его наличие в мультикомпонентных средствах.

При наличии аллергии мультикомпонентных препаратов следует избегать. Поскольку в них содержится большое количество различных витаминов и минералов, реакция может быть неожиданной. Из препаратов, которые никогда не вызывают негативных реакций Кристина Артамонова выделила чистый коллаген — его безопасность для аллергиков подтверждена клиническими исследованиями.

«Если у вас очень чувствительная кожа, склонная к аллергическим реакциям, возможно придется отказаться и от аппаратных методик, например, если они вызывают большую отечность», — предупредила косметолог. Специалист, по ее словам, выбирает маленький участок кожи и бережно его обрабатывает. Если негативной реакции нет, то от процедуры можно не отказываться.

Также Кристина Артамонова порекомендовала перед началом процедуры, на всякий случай, уточнить у специалиста наличие противошоковой аптечки, она обязательно должна быть. «Есть даже готовый шприц — «Эпипен». В этой ручке содержится готовый коктейль против анафилактического шока, который поможет в экстренной ситуации спасти жизнь», — заключила эксперт.