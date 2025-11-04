Эксперт назвала необычный способ предотвратить старение и снизить риск деменции

Ежедневные получасовые сессии в командных видеоиграх могут помочь пожилым людям поддерживать когнитивные функции и снизить риск развития деменции. Об этом в беседе с НСН заявила Елена Скаржинская, кандидат педагогических наук и эксперт Центра цифровых видов спорта Сургутского района.

По ее словам, положительное воздействие видеоигр на мозг подтверждено исследованиями. Однако речь идет не о соревновательных играх, а о тех, что требуют принятия стратегических решений и обдумывания каждого шага.

«Человеку приходится принимать решения, за каждым из которых будут последствия, ему надо об этом думать. Старение головного мозга могут замедлить даже 30 минут игр в день, но это вопросы сложные и не изучены до конца. Лучше всего выбирать командные игры, где есть результат», — пояснила эксперт.

Тем не менее важно соблюдать баланс: если человек уже проводит много времени за компьютером на работе, не стоит после возвращения домой снова погружаться в игры на долгие часы. Видеоигры будут полезны как развивающий досуг для тех, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом, рекомендует Скаржинская.