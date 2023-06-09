Эксперт назвала способы борьбы с метеозависимостью

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Эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова рассказала «СЭ», как бороться с метеозависимостью, когда самочувствие человека меняется в зависимости от погодных условий.
«К наиболее частым симптомам можно отнести головокружение, слабость, тошноту, нарушение сна, ухудшение работоспособности, аритмию, боль в мышцах и суставах, апатию, негативное настроение и даже агрессивность. При наличии заболеваний иммунной системы и невротических расстройствах эти симптомы усугубляются», — отметила врач.
Справиться с метеозависимостью, по словам Екатерины Курбатовой, можно, если в период обострения снизить физические и умственные нагрузки, в целом придерживаться правильного питания, употреблять больше овощей и фруктов, избегать обезвоживания, поддерживать общий тонус организма. Не лишним будет следить за своим здоровьем и отказаться от вредных привычек, а также закаляться. «Лучший метод профилактики метеозависимости — здоровый образ жизни», — заключила эксперт.
Ранее мы рассказывали о пользе и вреде закаливания.
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