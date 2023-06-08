Эксперт назвала средство, которое поможет убрать следы от укусов комаров и акне

Сертифицированный арома эксперт, ольфакторный терапевт Елена Масалитина рассказала «СЭ», что лучшее средство от последствий комаров — эфирное масло лаванды. «Это эфирное масло обладает уникальными свойствами: снимает зуд, благодаря антигистамину лимонену, восстанавливает кожу и убирает следы от акне, укусов, синяков», — пояснила специалист.

Также Елена Масалитина отметила, что эфирное масло лаванды снимает нервозность и тревожность. «Маленькие дети, например, склонны расчесывать укусы комаров. Справиться с зудом малышам поможет именно лаванда», — заявила эксперт. Главное — перед использованием исключить наличие аллергии.

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