Эксперт объяснил, почему у мужчин появляется живот

Сегодня, 13:50
Фитнес-тренер Александр Карпов эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что большой живот у мужчин может появиться вследствие нарушения в работе тестостерона. «Тестостерон считается важным мужским половым гормоном, хотя женский организм также его производит. Дефицит тестостерона может замедлить рост мышц и привести к увеличению веса», — пояснил специалист. По его словам, до 30% мужчин с ожирением имеют низкий уровень тестостерона.
Какие еще причины могут спровоцировать появление живота у мужчин и женщин и, как его убрать, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!