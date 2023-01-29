Эксперт объяснила, чем для женского организма полезен секс

Психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Риналия Сафина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о пользе налаженной сексуальной сферы в жизни женщин.

«Занятия сексом положительно влияют на здоровье, психику, самоощущение и реализацию. Когда у человека закрыта основная потребность — сексуальная, потребность в признании и любви — он может добиваться невероятных высот и в карьере, и в личной жизни», — заявила специалист.

По словам Риналии Сафиной, во время близости в организме женщины вырабатывается гормон хорошего настроения (серотонин), гормон мотивации и жажды жизни (дофамин), гормон доверия, который действует на женщину успокаивающе (окситоцин). «Женщина с нормальным количеством окситоцина чувствует себя в безопасности, больше доверяет своему партнеру и миру в целом», — подчеркнула сексолог.

Также Риналия Сафина отметила, что сокращение интимных мышц во время секса оказывает положительное влияние в отношении профилактики женских заболеваний и обезболивающий эффект при головной боли и менструациях. «Во время фрикций, в частности, когда у женщины задействуется зона G на передней стенке влагалища, начинается сокращение интимных мышц, которое разгоняет кровь в органах малого таза», — пояснила эксперт.

При оргазме вырабатывается эстроген — основной «женский» гормон, влияющий на репродуктивную функцию и многие психические процессы, а также участвующий в работе почти всех тканей организма. «Помимо этого, подавляются гормоны стресса, снижается уровень тревожности. Женщины с постоянной и качественной, то есть приносящей удовольствие, половой жизнью ощущают себя удовлетворенными, сексуальными и уверенными в себе», — резюмировала Риналия Сафина.