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Сегодня, 19:00

Эксперт объяснила, чем опасна вода из-под крана

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ребенок набирает воду из-под крана.
Фото Freepik/freepik
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Заместитель генерального директора испытательной лаборатории КППС Ольга Кириллова рассказала «СЭ», чем опасна вода из-под крана. «То, что мы пьем, напрямую влияет на наше здоровье и самочувствие. Именно поэтому главное правило: если вы не уверены в составе жидкости, которую хотите выпить, — делать этого не нужно. Это утверждение относится и к водопроводной воде», — подчеркнула эксперт.

Вода из-под крана часто содержит хлор и фториды, которые используются для ее очистки. В небольших количествах они безопасны для организма, но некоторые люди восприимчивы к ним даже в малых дозах. Кроме того, в водопроводных системах могут находиться токсичные металлы, такие как свинец и медь, которые попадают туда из-за коррозии труб. «Вода проходит длительный путь по трубам разных лет укладки. Гарантировать, что по дороге в нее не попадут примеси, вам никто не может. Главная же опасность таких металлов в том, что они накапливаются в организме постепенно, их пагубное воздействие может проявиться не сразу», — предупредила Ольга Кириллова. Вода из-под крана может также содержать высокие уровни железа и марганца. Их обычно выдает неприятный запах и привкус.

Важное значение имеет и место забора воды, поскольку различные загрязнения и небезопасные для здоровья химические соединения могут попасть в нее из внешней среды (например, пестициды, промышленные выбросы). «Поступающую в водопровод воду фильтруют, добиваясь определенного химического состава, который должен отвечать требованиям безопасности. С этой целью проводятся регулярные заборы воды и ее проверка. И, тем не менее, рекомендуется использовать фильтры для очистки или покупать бутилированную воду», — подытожила Ольга Кириллова.

Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно выпивать за день.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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