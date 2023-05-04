Эксперт объяснила, как обновить защиту от УФ-лучей, если на лице косметика

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», как часто следует обновлять средства для кожи от УФ-лучей и, что делать, если на лице есть косметика. «Рекомендуется наносить солнцезащитный крем каждые два часа, особенно если вы находитесь на открытом воздухе или в воде. Если вы сильно потеете или плаваете, то следует наносить крем еще чаще», — пояснила эксперт.

Если на лице есть косметика, перед нанесением солнцезащитного крема, необходимо ее удалить, используя мягкое средство для очищения лица. После можно нанести новый слой крема. «Если у вас нет возможности смыть косметику, то можно использовать спреи для обновления защиты. Они обычно содержат высокий уровень SPF и могут быть нанесены поверх макияжа. Но учтите, что обновление защиты спреем не заменит полноценного нанесения солнцезащитного крема», — подытожила косметолог.

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