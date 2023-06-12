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Сегодня, 15:20

Эксперт объяснила, как правильно пить витамины

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка пьет витамины.
Фото Freepik/nensuria
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Нутрициолог клуба «Бионика Биохакинг Фитнес» Олеся Платонова-Губинская рассказала, как правильно пить витамины. «Как показывают исследования, утро — наилучшее время для приема витаминов. Во-первых, организм еще не начал процесс пищеварения, что поможет им лучше усвоиться. Во-вторых, витамины придают энергии и бодрости в течение дня», — пояснила специалист. Однако если принимать по отдельности несколько видов витаминов, их надо правильно совмещать. Например, хорошо сочетаются витамин С и железо.

Также Олеся Платонова-Губинская обратила внимание, что принимать витамины лучше вместе с пищей — так они усвоятся эффективнее. Особенно это касается витаминов А, D3, E и К, которые лучше употреблять с жирной пищей. При этом не стоит пить витамины в больших дозах — это может нанести вред здоровью. «Какие витамины нужно принимать, зависит от состояния здоровья и потребностей организма. Но чаще всего специалисты рекомендуют мультивитамины. В этих комплексах есть все необходимые микронутриенты в подходящих дозировках. При проблемах со здоровьем или, если вы принимаете какие-то медицинские лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема витаминов», — заключила фитнес-нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о витаминах для мужского здоровья, активной жизни и долголетия.

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