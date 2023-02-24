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Сегодня, 12:30

Эксперт объяснила, как преобразить уставшую кожу за 20 минут

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Главный врач Esthetic Clinic Татьяна Бедаева специально для «СЭ» рассказала, что быстро и эффективно вернуть коже тонус и свежий вид можно за 5 простых шагов. «Прежде всего, используйте умывание с эффектом увлажнения или тонизации. Это поможет деликатно удалить поверхностные загрязнения, обеспечить оптимальный водно-липидный баланс, успокоить кожу, придать ей мягкость, гладкость и свежесть», — пояснила специалист.

Далее используйте поверхностный механический пилинг-гоммаж, чтобы мягко убрать роговой слой и обновить эпидермис. «Пилинг-гоммаж не содержит абразивных частиц и подходит для всех типов кожи, кроме поврежденной и с воспалениями. Не рекомендуется использовать кислотные пилинги при экспресс-омоложении — они вызвают покраснение», — подчеркнула косметолог.

После пилинга нанесите сыворотку с витамином С. «Сыворотка с витамином С защищает кожу от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, корректирует существующие признаки старения, а также стимулирует синтез коллагена, повышая упругость и эластичность кожи. Для быстрого ухода это особенно важно», — пояснила Татьяна Бедаева.

Затем используйте увлажняющий крем с матирующим эффектом (если готовитесь к выходу днем, то с SPF для защиты от УФ-излучения). «Матирующий крем убирает жирный блеск, выравнивает тон, увлажняет и предотвращает потерю влаги, подчеркивая естественную красоту кожи. Сейчас это особенно в тренде», — отметила косметолог.

Завершить экспресс-уход Татьяна Бедаева предложила сывороткой мгновенного действия для глаз. «Такие сыворотки должны обладать комплексом активных ингредиентов, уменьшающих темные круги и отечность, а также предотвращающих и корректирующих мимические морщины», — пояснила эксперт.

Мгновенный уход не направлен на решение проблем, он лишь их камуфлирует. «Решение проблем сухости, чувствительности кожи, признаков старения, розацеа, купероза и прочих подразумевают под собой системное использование специальных уходовых средств в течение как минимум 1-2 месяцев», — резюмировала Елена Бедаева.

Ранее мы рассказывали о 6 причинах неизбежного старения кожи.

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Советы и рекомендации
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