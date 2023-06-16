Эксперт объяснила, когда запах изо рта означает, что пора обратиться к врачу

Врач, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», почему может появиться запах изо рта, и когда это означает, что пора обратиться к врачу. «Существует несколько причин несвежего дыхания. Некоторые из них могут быть связаны с опасными состояниями или заболеваниями, которые требуют медицинской помощи», — предупредила эксперт. К примеру, это может быть пародонтит (инфекционное заболевание десен и тканей, окружающих зубы) или кариес, а также инфекции верхних дыхательных путей. «Острое или хроническое заболевание верхних дыхательных путей, такое как синусит, тонзиллит или респираторные инфекции, могут вызывать несвежее дыхание», — отметила врач.

По словам Елены Богатовой, запах может появиться не изо рта, а из желудка. К этому приводит употребление некоторых продуктов, к примеру, чеснока или лука. Но также это могут быть проблемы с пищеварительной системой — рефлюкс кислоты из желудка или хронический гастрит.

Иногда запах появляется из-за сухости во рту (ксеростомия) и недостатка слюны. «Это может быть вызвано некоторыми медикаментами, дыхательными проблемами или другими факторами. Важно отметить, что несвежее дыхание само по себе не относится к опасным состояниям, но может указывать на наличие основной проблемы со здоровьем, которая требует внимания и лечения», — заключила Елена Богатова.

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