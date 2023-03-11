0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:35

Эксперт объяснила, почему может появиться плоскостопие

Ольга Стрельникова
Девушка занимается йогой.
Фото Freepik/prostooleh
Telegram Дзен

Несмотря на то, что довольно часто плоскостопие бывает у детей, оно может развиться и у взрослого человека. Об этом рассказала «СЭ» инструктор ЛФК и йогатерапевт Наталья Сырчина. По ее словам, такое происходит из-за неправильной обуви или походки, слишком большой физической нагрузки или наоборот — малоподвижного образа жизни. «Плоскостопие у взрослых появляется, когда мышцы стопы ослабевают и перестают держать свод. Он опускается, вследствие чего образуется плоскостопие», — пояснила эксперт.

Туфли на каблуках — самая главная причина развития плоскостопия во взрослом возрасте. «Когда женщины носят туфли на высоком каблуке, вес тела перераспределяется на пальцы. Начинает расти косточка у большого пальца, а это уже поперечное плоскостопие», — предупредила Наталья Сырчина и отметила, что для профилактики и лечения плоскостопия необходимо выполнять специальные упражнения. Это заболевание можно вылечить в любом возрасте — и в 15, и в 30, и в 50 лет без операций, резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали о том, сколько времени можно ходить на каблуках без вреда для здоровья.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
МО РФ показало уничтожение натовского комплекса ПВО Stormer HVM
В Подольске молодой человек зарезал свою бывшую 15-летнюю возлюбленную
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
«Известия» публикуют кадры изнутри горящего здания у телецентра в Москве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онколог рассказала, может ли лазерная эпиляция стать причиной рака