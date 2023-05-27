Эксперт объяснила, всегда ли окрашивание в блонд портит волосы

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Тренер-колорист Международного уровня, создатель школы колористики и бренда по уходу за волосами Татьяна Лисина рассказала, всегда ли окрашивание в блонд портит волосы. «Любое окрашивание — это разрушение волоса, даже если мы говорим о тонировании. Блонд в этом контексте можно назвать «спецназом»: он быстро проникает в структуру и убивает там все, вычищая натуральный пигмент. Волос превращается в хрустальную трубку», — пояснила эксперт.
Минимизировать вред от окрашивания в блонд, по словам Татьяны Лисиной, поможет правильный выбор окислителя и порошка. «Если волосы уже были испорчены, и вы хотите из «убитого» блонда сделать красивый, их нужно обязательно подпитать. Поможет в этом домашняя маска, включающая липиды, кератин и силикон», — подчеркнула колорист.
Также Татьяна Лисина порекомендовала отказаться от оттеночных шампуней — практически все они пересушивают волосы. «Найдите мастера, который сможет подобрать стойкий оттенок. И тогда вам не придется пользоваться таким шампунем слишком часто. Обязательно перед окрашиванием уточните, есть ли у мастера все компоненты, которые можно добавить в тонировку. Те, что будут внедряться в структуру волоса, заполнять ее и восстанавливать», — отметила эксперт.
В завершение колорист посоветовала не забывать про домашний уход. «Блондинка — это дорого, даже в плане разовых затрат. Просто нанести какой-то бальзам здесь не работает. Нужно тщательно подбирать маски, уходовые средства, которые будут восстанавливать волосы и не давать им пересыхать», — подытожила Татьяна Лисина.
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