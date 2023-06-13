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Сегодня, 13:35

Эксперт поделилась рецептом простой и эффективной маски для лица

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом
Девушка с маской на лице.
Фото Freepik/stockking
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Массажист, мастер ухода за лицом Олеся Жицкая поделилась с «СЭ» рецептом бюджетной, но эффективной и натуральной маски, ингредиенты для которой можно найти практически в любом холодильнике. «В магазинах сейчас великое множество различных масок. Косметологи также предлагают много интересных процедур для увлажнения кожи. Но хочу предложить простой, бюджетный вариант маски из белка и кефира, которую может сделать любая женщина дома, из ингредиентов, которые всегда под рукой. Такая маска не менее эффективна», — заявила специалист.

Чтобы сделать маску из кефира и белка, понадобятся один белок, одна столовая ложка жидкого меда и три столовые ложки кефира. «Смешайте все ингредиенты, нанесите маску на очищенную кожу и держите до 25 минут. Затем смойте состав теплой водой. Эта очень простая увлажняющая маска в домашних условиях делает кожу сияющей и отлично увлажняет», — резюмировала Олеся Жицкая.

Ранее мы рассказывали, как преобразить уставшую кожу за 20 минут.

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