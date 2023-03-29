Эксперт рассказал, почему часто мыться вредно

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Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал, что, если постоянно много времени проводить в душе или ванной, это может стать проблемой для здоровья. «Избыточные гигиенические процедуры повреждают наружный жировой слой (липидный барьер), удерживающий влагу и защищающий кожу от воздействия различных раздражающих веществ и аллергенов», — пояснил специалист. Постоянные нарушения липидного барьера могут стать причиной сухости и воспаления, лишить кожу не только опасных микробов, но и полезных микроорганизмов.
Михаил Лебедев предположил, что, возможно, не всем нужно ежедневно принимать душ или ванну, и в среднем будет достаточно двух-трех раз в неделю. При этом важно учитывать образ жизни, физическую активность, климатические условия, склонность к жирности кожи и потливости. «Это не относится к интимной гигиене, которую необходимо проводить каждый день. И не стоит забывать, что многих заболеваний, которыми страдает население нашей планеты, можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил гигиены», — подытожил представитель Роспотребнадзора.
Ранее мы рассказывали, сколько можно принимать ванну, чтобы не навредить здоровью.
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