Эксперт рассказала, как часто нужно стричь кончики

Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук рассказала «СЭ», как часто нужно стричь кончики. «Рекомендуется проводить эту процедуру каждые шесть-восемь недель или раз в два-три месяца. Она сделает волосы более здоровыми и придаст им ухоженный вид», — пояснила специалист.

Стричь кончики, по словам Любови Варижук, нужно, даже если вы хотите оставить длину или отрастить волосы. «Это поможет устранить сечение и предотвратить его распространение по всему волосу. Важно понимать, что частота стрижки может варьироваться в зависимости от типа волос и их состояния. Поэтому лучше проконсультироваться у своего парикмахера, который даст детальные рекомендации с учетом ваших пожеланий и индивидуальных особенностей», — пояснила эксперт.

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