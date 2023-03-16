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Сегодня, 13:45

Эксперт объяснила, как избавиться от секущихся кончиков

Ольга Стрельникова
Девушка смотрит на волосы.
Фото Freepik/drobotdean
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Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук рассказала «СЭ», как правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать появления секущихся кончиков. «Это одна из самых распространенных проблем волос. Она может привести к утрате их здоровой текстуры и блеска», — предупредила эксперт.

Первый и самый эффективный способ, по словам Любови Варижук, вовремя делать стрижку. «Если вы заметили, что кончики волос секутся, наилучшим решением будет обрезать их. Делать это нужно примерно раз в два-три месяца, возможно реже (определяется индивидуально). В любом случае, следует обращаться к профессионалам и использовать острые ножницы, чтобы не травмировать волосы еще больше», — предупредила стилист. Если вы не хотите «терять длину», применяйте специальные средства с кератином, пантенолом, витамином Е, аргановым маслом, ши и прочие. Они предотвратят ломкость волос и дальнейшее сечение, придадут гладкость и сияние.

Также Любовь Варижук порекомендовала избегать частого использования утюжка, плойки и фена. «Если вы не можете полностью отказаться от них, то всегда используйте защитные средства», — порекомендовала эксперт. Помимо этого, важно следить за питанием и употреблять продукты, содержащие необходимые микроэлементы. «Витамины В, С и Е, а также железо, цинк и биотин — все они помогут сделать ваши волосы здоровыми и красивыми», — резюмировала Любовь Варижук.

Ранее мы рассказывали, чем отличается бальзам от кондиционера.

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Советы и рекомендации
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