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Сегодня, 17:45

Эксперт рассказала, как избавиться от жировиков на лице

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка на процедуре у косметолога.
Фото Freepik/freepik
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Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская специально для «СЭ» рассказала, как избавиться от жировиков на лице. «Милиумы, или, как их многие называют — жировики, локализуются на лице. Это небольшие уплотнения в виде белых выступающих «точек», похожих на мелкие «зернышки» под кожей. Они не имеют признаков воспаления, но их также называют белыми угрями», — пояснила специалист. Милиумы бывают единичными, но могут быть расположены целой группой.

Как подчеркнула Анна Славинская, выдавливать, а точнее — пытаться выдавить их самостоятельно, нельзя. «Милиумы убирают, протыкая стерильной иглой. Я крайне не рекомендую делать это самим, лучше обратиться к косметологу, который сможет соблюсти все правила асептики и антисептики», — отметила эксперт.

Если милиумы не единичны, то их убирают с помощью электрокоагуляции или лазера. «Очень важно понять, откуда они у вас. Если причина в питании и уходе, то проблема решится только тогда, когда вы их наладите. А лучше — запишитесь к терапевту, поскольку милиумы также могут быть признаком некоторых заболеваний», — подытожила Анна Славинская.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от черных точек.

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