Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:35

Эксперт рассказала, как наладить режим сна осенью

Мария Маковей
Автор
Telegram Дзен

Эксперт системного оздоровления Галина Хусаинова в беседе с «СЭ» дала советы, как держать режим сна и сделать его качественным в осенний период.

Специалист считает, что необходимо выработать устойчивый график сна: установить оптимальное время засыпания и пробуждения. Следовать ему нужно даже в выходные. Не забывать про прогулки на свежем воздухе и расслабляющие ванны с магниевой солью и хвойным экстрактом.

Также Галина советует выработать еще одну здоровую привычку — не есть за три часа до сна. Если чувство голода слишком сильное, то перекусить чем-то полезным и богатым триптофаном: мясо кролика, орехи, индейка, твердый сыр.

Немаловажную роль в улучшении качества сна играет и расслабляющая обстановка. В комнате не должно быть постороннего шума и света, компьютер лучше выключить, а телефон отложить подальше.

«В прохладном помещении мозг лучше «перезагружается», а засыпать быстрее получается в теплой постели. Я использую электрическую простынь с подогревом при температуре в комнате 17-18 С. А тяжелое одеяло создает эффект объятий: вырабатывается окситоцин и нервная система быстрее успокаивается«, - рассказывает эксперт.

Успокоить тело и разум помогут медитации. Дыхательные практики и мышечная релаксация, по словам специалиста, улучшают качество сна.

Кроме того, необходимо ограничить употребление кофеина и добавить в режим дня занятия спортом.

Ранее мы рассказали, что врачи раскрыли секреты, которые помогут улучшить сон.

1
0
Читайте также
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гастроэнтеролог назвала три ошибки, сокращающие жизнь женщин после 30 лет