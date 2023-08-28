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Сегодня, 13:40

Эксперт рассказала, как защититься от пота во время занятий спортом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мужчина вытирает пот после тренировки.
Фото Freepik/drazenzigic
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25 августа врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с порталом «Москва 24» рассказала, как может быть связано обильное потоотделение и простуды. «Допустим, человек часто потеет. Это может быть связано с каким-то хроническим воспалительным процессом. Сдав кровь и мочу, можно обнаружить наличие хронических очагов инфекций, из-за которых организм человека ослабевает, становится более подвержен простудным заболеваниям», — пояснила специалист.

Укрепить иммунитет и предотвратить простуды помогут регулярные занятия спортом. Эксперт компании Unilever в России Катерина Лебедева рассказала СЭ, какие дезодоранты и антиперсперанты будут эффективны во время тренировок. «Во время интенсивных занятий спортом человек способен потеть в 10 раз интенсивнее, чем в обычных условиях, а тело — выделять до 10 л жидкости в сутки. Поэтому особенно важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания, и не забывать о гигиенических средствах — это позволит защитить себя и окружающих от неприятного запаха», — отметила эксперт.

По словам Катерины Лебедевой, наносить дезодорант или антиперспирант следует только на сухую и чистую кожу, согласно вашим целям. «Дезодоранты устранят запах пота и защитят от бактерий (главных причин его появления). В их основе денатурированный этиловый спирт и часто дополнительный антибактериальный компонент (этилгексилглицерин) против грибков и микробов, для свежести, быстрого высыхания и чтобы не оставалось белых следов и желтых пятен на одежде. Они безопасны для здоровья», — подчеркнула специалист.

Если нужен контроль потоотделения, используйте антиперспирант. «Помимо защиты от бактерий и неприятного запаха, он воздействует на потовые железы, сокращая выделение влаги. В составе таких средств содержатся соли алюминия или циркония, инкапсулированные парфюмерные и ухаживающие компоненты. Для занятий спортом подойдут средства с клинически доказанной эффективностью защиты от пота и запаха на 96 часов», — резюмировала Катерина Лебедева.

Ранее, 19 августа, мы рассказывали, насколько безопасны и эффективны современные дезодоранты.

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Советы и рекомендации
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