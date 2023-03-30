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Сегодня, 16:30

Эксперт рассказала, какие эфирные масла помогают быстрее уснуть

Ольга Стрельникова
Девушка спит в комнате с цветами.
Фото Freepik/drobotdean
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Основатель компании органической косметики Евгения Чумаченко специально для «СЭ» рассказала, какие эфирные масла можно использовать, чтобы скорее уснуть, и чтобы сон был крепким и сладким. «Давно известно, что растительные эссенции положительно влияют на нервную систему, помогают бороться с психосоматическими и физическими недугами. Один из лучших способов отдохнуть — использовать перед сном аромалампу или принять ванну с эфирными маслами», — пояснила эксперт.

Выбранные ароматы должны восприниматься как приятные и вызывать только положительные ассоциации. По словам Евгении Чумаченко, хорошо уснуть помогут эфирные масла лаванды, мелиссы, нероли, шалфея, базилика и бергамота. «Они известны своим балансирующим и расслабляющим действием. Их можно дополнить мягкими ароматами ванили, бобов тонка и бензоина сиама. Цитрусовые (апельсин, мандарин) в невысокой концентрации тоже уравновешивают и расслабляют, а в высокой — бодрят, поэтому будьте осторожнее в дозировках», — подчеркнула специалист.

Также Евгения Чумаченко порекомендовала составить собственную аромакомпозицию для засыпания, например, из эфирного масла нероли (3 капли), лаванды (2 капли) и кедра (1 капля). «Можно наносить ее с помощью спрея непосредственно на подушку перед сном или использовать, как смесь эфирных масел в аромалампе или аромадиффузоре», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, могут ли быть вредны аромасвечи.

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