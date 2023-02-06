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Сегодня, 20:15

Эксперт рассказала, какое белье стоит надевать на тренировки мужчинам и женщинам

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/master1305
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Врач-гинеколог, эндокринолог Екатерина Матвеева специально для «СЭ» рассказала, что на тренировку мужчинам лучше надевать боксеры, а женщинам — слипы или шорты. «Во время занятий спортом вокруг кожи, в том числе кожи половых органов, необходим нормальный воздухообмен. Белье должно «дышать» и выводить пот наружу», — пояснила специалист. Лучше всего подойдет белье из натурального хлопка — сатина или ситца, а также искусственных и смесовых тканей — модала, лиоцелла или микрофибры. Количество синтетики в составе таких изделий не должно превышать 10%, она придаст эластичности и износостойкости.

Женщинам для тренировок нужен также специальный спортивный бюстгальтер, поскольку обычный, особенно с «косточками», не подойдет. Он должен точно соответствовать размеру, чтобы поддерживать грудь и хорошо впитывать влагу.

Какое белье категорически не подходит для тренировок и может быть опасным для здоровья, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
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