Эксперт рассказала, насколько безопасны и эффективны современные дезодоранты

15 августа на портале Teleprogramma.pro рассказали, как избавиться от запаха пота без дезодоранта. Достаточно смешать крахмал в равных пропорциях с пищевой содой и добавить несколько капель лимонного сока. Затем получившуюся смесь нужно нанести на подмышечные впадины после принятия душа, оставить минут на 10 и протереть.

Эксперт компании Unilever в России (дезодоранты Dove, Rexona, Axe) Катерина Лебедева рассказала СЭ, вредно или безопасно пользоваться современными дезодорантами. «Ежедневно человек выделяет в среднем до литра пота — это нормальный процесс терморегуляции организма. Когда потоотделение становится чрезмерным или вызывает дискомфорт, на помощь приходят дезодоранты и антиперспиранты. В их составе содержатся различные активные вещества, которые помогают контролировать выделение влаги, бороться с бактериями и ароматизировать кожу», — пояснила специалист.

Как отметила Катерина Лебедева, в средствах от пота могут быть соли алюминия или циркония — они временно сужают потовые железы и сокращают потоотделение. «Тип соли и процент ее содержания в рецептуре напрямую влияют на эффективность антиперспирантов, обеспечивая защиту до 24, 48, 72 или 96 часов — согласно маркировке на упаковке средства», — подчеркнула она.

Этиловый спирт в дезодорантах оказывает антисептическое действие, помогает продукту быстрее высыхать на коже, а глицерин, пропиленгликоль и натуральные растительные масла увлажняют роговой слой. «Эмоленты и наполнители, такие как силика, тальк, белая глина и воски, обеспечивают гладкость нанесения, равномерное распределение по коже, ее мягкость и бархатистость, быстрое высыхание и впитывание. Также в гигиенические средства добавляют отдушки, чтобы добиться приятного аромата и замаскировать запах пота. Все эти компоненты проходят обязательный дерматологический контроль перед внедрением в производство и безопасны в использовании на регулярной основе», — заверила Катерина Лебедева.

У некоторых людей дезодоранты все же могут вызвать аллергические реакции или раздражение кожи. «Чтобы этого избежать, нужно подбирать продукцию с учетом особенностей своего организма, правильно наносить средство и следовать рекомендациям по применению на обратной стороне упаковки. Например, не стоит наносить дезодорант на поврежденные, раздраженные после бритья участки кожи или на грязную и влажную область подмышек», — резюмировала специалист Unilever в России.

Ранее, 26 марта, мы рассказывали, в каком случае дезодоранты могут вызывать рак.