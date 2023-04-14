Эксперт рассказала, помогает ли ароматерапия похудеть

Психолог, аромапрактик Екатерина Зазнобина рассказала «СЭ», могут ли эфирные масла способствовать похудению. «Ароматерапия активно используется не только для создания приятной атмосферы в доме, снятия стресса и хорошего настроения, но и, действительно, есть эфирные масла, которые будут полезны тем, кто борется с лишним весом», — заявила специалист.

По словам Екатерины Зазнобиной, нередко массажи, обертывания, ванны и многие другие процедуры проводятся с применением ароматических веществ. Лучше всего для них подойдут ароматы цитрусовых, корицы, розмарина, герани, бергамота, имбиря, лемонграсса, розы, мяты, черного перца, пачули, кипариса, можжевельника и черного тмина. «Применение эфирных масел помогает нормализовать обмен веществ, улучшить кровообращение в тканях, вывести из организма лишнюю жидкость, ускорить сжигание жиров. Даже в домашний уход за телом вы можете включать эфирные масла: зажигайте аромалампы, делайте обертывания и антицеллюлитный массаж, принимайте ванны», — подытожила эксперт.

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