Эксперты дали рекомендации по похудению в жару

Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко заявила, что самый безопасный способ снизить вес в жару — это сбалансированное правильное питание. А тренер «Фитнес проджект» Нинель Акифьева порекомендовала исключить занятия спортом без контроля специалиста. Об этом 13 июля сообщили на портале «Новосибирск онлайн».

Если очень хочется продолжить тренировки, несмотря на жару, Нинель Акинфьева посоветовала заниматься до 12 часов дня или после 7 вечера, пробежки лучше делать до 8 утра. В приоритете спокойные виды спорта: фитнес-йога, пилатес, стретчинг с сочетанием легкого ЛФК и ОФП. Из кардио можно добавить аквааэробику или свободное плавание для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Для занятий лучше выбирать светлую, дышащую одежду, хорошо отводящую влагу. Обувь должна быть спортивной с фиксацией стопы. Также в жару важно контролировать пульс и перед тренировкой обязательно измерять артериальное давление. Ирина Федорченко, в свою очередь, подчеркнула, что еда должна быть менее жирная и острая, следует добавить в рацион овощи, зелень, фрукты, тщательно следить за количеством воды в организме и не пытаться охладиться сладкими жидкостями.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что похудение в жару только кажется простым. «Пей воду, ешь фрукты или вовсе не ешь. Но с физиологической точки зрения жара — период стресса. Однако такой стресс был испокон веков, и поэтому эволюционно наш организм к нему готов. Важно знать правила или биохаки, чтобы худеть без вреда здоровью», — отметила эксперт.

Самое главное — чистая, мягкая вода в количестве: вес, помноженный на 31 мл, плюс 50 процентов. При таком объеме места в желудке для других напитков уже не останется, что к лучшему. «Даже легкие алкогольные напитки быстро превращаются в углеводы и замедляют метаболизм. Фреши и фруктовые смузи исключаются в этот период как источники легких сахаров. Допустимо употреблять зеленый чай или матча как источник антиоксидантов не более одной чашки в день строго в первой половине дня», — предупредила Галина Хусаинова.

Также обязательно восполнять запасы цинка, магния, калия и натрия в организме, которые активно теряются с потом. В этом помогут огурцы и другие грунтовые овощи, зелень, водоросли ламинарии, вакаме, спирулина, морепродукты и продовольственные семена (кунжут, тмин, лен, чиа, техническая конопля). Перекусы в жару лучше заменить на смузи с клетчаткой, коллагеном и Омега-3. «Можно просто развести в стакане воды столовую ложку псиллиума (шелуха семян подорожника блошиного) с порошком морского коллагена и принять в капсулах Омега-З. Если есть сильная тяга к сладкому, дополнительно принять пиколинат хрома», — заключила специалист.

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