Эксперты назвали 17 препаратов, поражающих печень
Здоровье

17 октября, 19:25

1 мин.

Эксперты назвали 17 препаратов, поражающих печень

Мария Задорожная
Автор
Лекарства в руках
Фото Victoria Popova, iStock

Лекарственные препараты, которые врачи назначают для лечения различных заболеваний, могут оказывать негативное влияние на печень. Международная исследовательская группа проанализировала лекарства и выявила 17 средств, способных повредить этот орган, пишет RuNews24.

По данным группы специалистов, 17 часто назначаемых врачами препаратов могут приводить к тяжелым поражениям печени. В перечень наиболее опасных вошли: «Метронидазол», «Ставудин», «Эрлотиниб», «Леналидомид», «Талидомид», «Хлорпромазин», «Изониазид». Их использование связано с 1739 госпитализациями из-за острой печеночной недостаточности.

Ученые подчеркнули, что этот ряд препаратов нельзя принимать без назначения врача. Специалист должен тщательно подобрать дозировку и учитывать другие препараты, которые принимает пациент.

Врачи объяснили, чем опасен парацетамол
Медицина
