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Эксперты назвали привычку, которая улучшает работу ЖКТ
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

Эксперты назвали привычку, которая улучшает работу ЖКТ

Мария Задорожная
Автор
Еда в тарелке
Фото AsiaVision, iStock
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Фитнес-тренер Иванна Идуш и врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Анна Цуканова в беседе с «СЭ» назвали привычку, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

По их словам, при быстром поглощении пищи, которое сопровождается занятием какими-то делами, есть шанс пропустить момент насыщения и переесть.

«Если после сытного обеда трудно сделать глубокий вдох — вы переели. Попробуйте выходить из-за стола, ощущая себя на 80% сытым», — сказала Иванна.

Поэтому эксперты рекомендует приучиться к медленному питанию, то есть дольше жевать. Они отмечают, что на тщательное пережевывание затрачивается больше времени, поэтому процесс поглощения обеда замедляется. В результате происходит выделение желудочного сока и ускоряется расщепление пищи, а также вырабатываются иммунные клетки.

«Перекусы и быстрое поглощение пищи (которое чаще всего происходит вечером, после работы) приводят к перегрузке ЖКТ и дальнейшим проблемам со здоровьем», — подытожила Цуканова.

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