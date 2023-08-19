Эксперты назвали признаки рака головного мозга

17 августа главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков в беседе с изданием «Известия» рассказал, что психические нарушения в виде проблем с памятью, мышлением, восприятием и концентрацией внимания, трудности с ориентацией в пространстве и времени, раздражительность и агрессивность или, наоборот, вялость и апатичность, галлюцинации, рвота по утрам в сочетании с головной болью и сама головная боль могут быть признаками опухоли головного мозга.

«Самым распространенным и ранним симптомом злокачественной опухоли мозга является головная боль. Ее характерный признак — она возникает или усиливается во второй половине ночи или ближе к утру, а также в периоды стресса и физического напряжения. Эти ощущения проявляются в виде тупой, непостоянной или распирающей боли. При появлении такого симптома следует обязательно обратиться к врачу», — предупредил Александр Серяков.

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал СЭ, что к первичным симптомам рака головного мозга относятся головные боли, которые не снимаются даже сильными обезболивающими препаратами, спонтанные головокружения, тошнота и рвота вне зависимости от приема пищи или употребления алкогольных напитков, подавленное настроение без видимых причин.

«По мере роста опухоли головного мозга могут добавиться и другие симптомы. Такие как судороги, ухудшение остроты зрения и слуха, галлюцинации, проблемы с координацией, паралич конечностей, нарушение речи. Сначала они появляются периодически, отмечается повышенная сонливость, быстрая утомляемость и понижение работоспособности, затем беспокоят в постоянном режиме, что означает активный рост образования», — заключил эксперт.

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