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Сегодня, 21:45

Эксперты назвали сыры, которые можно есть даже при повышенном холестерине

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Журнал Eat this, not that! назвал 5 сыров, которые допустимы при высоком холестерине. Об этом рассказало издание Ferra.ru. Если пармезан и сыр с плесенью богаты жирами и холестерином, то есть несколько видов сыра, в которых содержание холестерина понижено. К таким относятся: моцарелла — 15 мг холестерина на 30 г продукта, сырные палочки, которые чаще всего делают именно из моцареллы, фета — 25 мг на 30 г.

Также эксперты издания Eat this, not that! внесли в список сыров с низким содержанием холестерина творог. Дело в том, что британцы относят его к молодым мягким сырам.

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