Эксперты назвали топ-витаминов для мужского здоровья, активной жизни и долголетия

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова специально для «СЭ» рассказали, что состояние мужского здоровья определяют регулярные занятия спортом, соблюдение режима сна,

отказ от вредных привычек, правильное питание и ежедневное восполнение важных витаминов и минералов. Все это влияет положительно не только на репродуктивную сферу, но и в целом на здоровье мужчин.

По словам специалистов, одним из главных мужских витаминов, обеспечивающих нормальную работу всех органов и систем, а также иммунную защиту, можно считать витамин С. Это сильнейший антиоксидант и нейтрализатор гормона стресса (кортизола). «При излишнем количестве гормона кортизола, организм мужчины не может выработать достаточное количество полового гормона тестостерона. Аскорбиновая кислота приводит их соотношение к балансу», — подчеркнула Юлия Абрамова.

Поддерживать необходимое количество витаминов группы В в организме порекомендовал Александр Савелов-Дерябин. «Они принимают активное участие в процессах обмена веществ, утилизации углеводов, наполнении организма энергией, способствуют стабилизации работы нервной системы», — пояснил профессор.

Эксперты отметили важность для мужчин витамина Д, обеспечивающего прочность костной системы и сократительную способность мышц, а также витаминов А и Е. «Витамин Е влияет на процессы метаболизма и способствует росту новых клеток, а витамин А активизирует синтез белков, рост мышечной массы, поддерживает зрение, восстанавливает запасы гликогена, сохраняет энергию и работоспособность», — заключили Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова.



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