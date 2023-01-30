Эксперты объяснили, чем чреват «удаленный» образ жизни

В связи с переходом на удаленку поменялось не только общество, но и каждый из нас. Прогресс ослабил социальные связи между людьми, изменив мозг, иммунитет, вес, продолжительность жизни и психологическое состояние. Дистанционными стали работа, обучение, покупки и многое другое. По данным портала Global Workplace Analytics, около 16% компаний по всему миру работают удаленно, 76% офисных работников после локдауна пожелали продолжить работать из дома, по сравнению с 2010 годом, на 400% выросло количество людей, работающих удаленно хотя бы раз в неделю. Об этом сообщили KP.RU.

Изменение образа жизни — настоящая «дистанционная» революция. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Ирина Милюхина отметила важность живого общения. Поскольку именно оно позволяет устанавливать самые крепкие социальные связи. Ранее это было залогом выживания, сейчас — психологического и физического здоровья. «Исследования показывают, что при дефиците социального взаимодействия страдает наш мозг», — пояснила специалист. Недостаток живого общения приводит к ухудшению памяти и внимания, нарушениям способностей логически мыслить, анализировать, составлять планы, возникают чувства тоски, апатии, раздражительность. «У пожилых людей при дефиците социальных стимулов растет риск развития болезни Альцгеймера и других заболеваний, приводящих к деменции», — предупредила невролог.

Люди, активные в социуме, имеют более крепкое здоровье, меньший вес, нормальное давление, их организм менее подвержен воспалительные процессам. Однако положительный эффект удаленка может иметь для интровертов. «Все зависит от конкретного человека, от его типа личности», — отметил врач-психиатр, психотерапевт Артем Гилев.

Чтобы поддержать свое психологическое здоровье, эксперты KP.RU порекомендовали иметь крепкую социальную связь хотя бы с одним существом — родственником, партнером, другом, домашним животным. Важно не просто взаимодействовать, но и помогать другим, можно даже в роли волонтера, чтобы чувствовать себя нужным. Поможет и общение в группах по интересам, будь то живопись, лепка из глины, пение или танцы. Что касается непосредственно рода деятельности — следует выбирать работу и коллектив, который делает вас счастливым. В противном случае лучше задуматься о новом месте и коллегах.