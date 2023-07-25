Эксперты объяснили, чем опасно апноэ во время сна

Врач-отоларинголог Кристин Демейсон рассказала, что из-за постоянного дыхания через рот появляются першение в горле, неприятный запах изо рта, темные круги под глазами, головная боль и ощущение усталости сразу после пробуждения. Это происходит, когда ротовое дыхание становится регулярным из-за невозможности вдохнуть достаточно воздуха носом. Такое часто встречается у курильщиков, аллергиков, при простуде, искривлении носовой перегородки, полипах в носу или воспалившихся миндалинах. Об этом сообщили 25 июля на портале Lenta.ru.

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова рассказали СЭ, что синдром обструктивного апноэ во сне связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. «Для лечения синдрома обструктивного апноэ используется устройство в виде маски, соединенной с насосом, подающим воздух под более высоким давлением. Такая терапия снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, она помогает восстановить нормальное снабжение тканей кислородом и предотвратить гипоксию мозга», — заключили эксперты.

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