Эксперты объяснили, как избавиться от головной боли без таблеток

20 июля на портале News.ru врач-остеопат, невролог Владимир Белаш рассказал, что головная боль хорошо корректируется массажем, физиотерапией и закаливанием.

«Если головные боли возникают от шейного отдела позвоночника, это связано с работой в непривычном положении или нагрузками. В таком случае, помимо медикаментозных препаратов, синдром хорошо корректируется массажем и физиотерапией. Также боли могут возникать в качестве реакции на метеофактор. Тогда я рекомендую закаливание, занятие йогой и лечебной физкультурой», — пояснил специалист.

Провизор, экс-заведующая сетью аптек, эксперт в области долголетия и системного оздоровления Галина Хусаинова рассказала СЭ, что если заболела голова, бежать сразу же в аптеку за таблетками не стоит.

«Это не всегда поможет, а порой будет вредно. Таблетки от головной боли относят к группе нестероидных противовоспалительных средств, их принимают при боли, жаре, воспалении суставов и травмах. Но, кроме этого, они замедляют регенерацию клеток желудка, а значит, их регулярный прием может привести к изжоге и гастриту», — предупредила специалист.

По ее словам, самая распространенная — головная боль напряжения. Избавиться от нее поможет самомассаж головы (уделите особое внимание массированию основания черепа), регулярный массаж шеи и шейно-воротниковой зоны, занятие пилатесом, медитации и практики релаксации, а также надавливание на акупрессурные точки на лице (по 30 раз, помогает избавиться даже от приступа мигрени).

«Поставьте по три пальца каждой руки от внешнего уголка глаза к верхнему основанию уха: легкое надавливание в этой области успокоит боль и вернет концентрацию внимания. Следует помнить, что боль — это немое заявление тела, что мы делаем что-то не так, не физиологично. Поэтому не стоит глушить сигнал SOS — экологичнее уделить внимание себе, скорректировать привычки, стресс, тревожность и избавиться от неудобных поз», — заключила Галина Хусаинова.

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