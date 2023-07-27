Эксперты объяснили, как сохранить здоровье мозга

Врач-эндокринолог, диетолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско рассказала, что навредить здоровью мозга могут алкоголь в любом количестве, нехватка движения, отсутствие в рационе растительной пищи, привычка ложиться спать за полночь и плотно есть перед сном. Об этом 26 июля сообщили на сайте «Общественной службы новостей».

Эксперт системного оздоровления Галина Хусаинова рассказала СЭ, что поможет сохранить здоровье и молодость мозга. «Для сохранения здоровья головного мозга важно делать упражнения, которые будут способствовать развитию когнитивных способностей и формированию новых нейронных связей. Для этого осваивайте новые умения. Займитесь тем, что ранее никогда не пробовали, например, рисуйте, собирайте пазлы, изучайте языки, путешествуйте, научитесь играть на гитаре, осваивайте новые виды деятельности», — заключила эксперт.

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