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Сегодня, 12:35

Эксперты объяснили, какой крем поможет сохранить красоту кожи летом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Крем в руках.
Фото Freepik/freepik
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22 июля на портале News.ru рассказали, что поможет коже лица надолго сохранила красоту и упругость и защитить ее от агрессивного воздействия окружающей среды летом. Один из главных врагов молодости — ультрафиолет, из-за которого кожа стремительно теряет влагу и на ней образуются морщинки. Поэтому важно применять средства с SPF. Также в жару более активно работают сальные железы, поэтому не стоит усердствовать с косметикой, а кремы лучше выбирать с менее плотной текстурой.

Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала СЭ, что обеспечить должное увлажнение кожи летом поможет гиалуроновая кислота: «Гиалуроновая кислота в косметических средствах создает защитную пленку, препятствующую испарению влаги и пересушиванию лица. Этот компонент не способен заполнить морщины, но они становятся менее заметными за счет разглаживания. Гиалуроновая кислота также помогает выравнивать микрорельеф кожи и обладает регенерирующими, заживляющими свойствами», — пояснила эксперт.

Ранее, 9 апреля, мы рассказывали, как защитить свою кожу от фотостарения.

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