Эксперты объяснили, какой крем поможет сохранить красоту кожи летом

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22 июля на портале News.ru рассказали, что поможет коже лица надолго сохранила красоту и упругость и защитить ее от агрессивного воздействия окружающей среды летом. Один из главных врагов молодости — ультрафиолет, из-за которого кожа стремительно теряет влагу и на ней образуются морщинки. Поэтому важно применять средства с SPF. Также в жару более активно работают сальные железы, поэтому не стоит усердствовать с косметикой, а кремы лучше выбирать с менее плотной текстурой.
Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала СЭ, что обеспечить должное увлажнение кожи летом поможет гиалуроновая кислота: «Гиалуроновая кислота в косметических средствах создает защитную пленку, препятствующую испарению влаги и пересушиванию лица. Этот компонент не способен заполнить морщины, но они становятся менее заметными за счет разглаживания. Гиалуроновая кислота также помогает выравнивать микрорельеф кожи и обладает регенерирующими, заживляющими свойствами», — пояснила эксперт.
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