Эксперты объяснили, когда организму нужен детокс

14 августа на сайте издания «АиФ» диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что употребление чая с молоком может положительно сказаться на работе внутренних органов. По ее словам, этот напиток помогает унять чувство голода, стабилизирует нервную систему, повышает работоспособность, приводит организм в тонус, ускоряет обмен веществ, обладает мочегонным и детокс-эффектом.

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова, рассказали СЭ, какие признаки могут говорить о том, что организму требуется детокс. «Таких признаков может быть много, смотреть надо не на один фактор, а на комплекс. Например, сыпь в зависимости от расположения может говорить о нарушении работы определенного органа или систем. Лишний вес — тоже маркер того, что организм засорен», — отметили специалисты. По их словам, жир нарушает все обменные процессы. Тем самым человек не только сокращает срок жизни, но и дестабилизирует работу и других органов: печени, почек и селезенки.

Как пояснили Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова, не всегда можно внешне определить, засорен организм или нет по тургору кожи — она может быть чистая, а организм в это время практически «гниет» изнутри. «В этих случаях патологию можно определить по склере глазного яблока и слизистой глаза. Неприятный запах изо рта — тоже показатель распада костной ткани зубов или процессов гниения, брожения и распада, связанных с ЖКТ», — предупредили эксперты.

Ранее, 21 июня, мы рассказывали о безопасной детокс-программе питания на 14 дней от нутрициолога.