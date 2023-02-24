Эксперты объяснили, почему у некоторых мужчин растет грудь

Нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ» , что увеличение груди у мужчин и даже у мальчиков называется гинекомастией. «Причина таких изменений связана с дисбалансом гормонов эстрогена и тестостерона. Заболевание может возникать как с одной стороны, так и с обеих. По данным разных исследований, страдают от 24% до 65% мужчин в течение жизни», — пояснил специалист.

Гинекомастия приводит к боли в груди, особенно за соском при прикосновении и активных движениях. В покое не болит. Гораздо больший дискомфорт возникает на психологическом плане. «Грудь становится похожей на женскую. Мужчина стесняется раздеваться и носить прилегающую одежду», — рассказал Илья Алмазов.

Гинекомастия может быть истинной и ложной. Первая возникает, когда эстрогена больше, чем тестостерона. «Такой дисбаланс может быть связан с подростковым возрастом, опухолями и травмами гипофиза или тестикул, приемом тестостерона спортсменами и больными в качестве гормоно-заместительной терапии, врожденным или приобретенным гипогонадизмом и крипторхизмом», — пояснил хирург. Также гинекомастия может развиться у мужчин при возрастном снижении тестостерона. При истинной гинекомастии необходима нормализация гормонального фона и хирургическое удаление.

Ложная гинекомастия возникает при ожирении и не связана с увеличением железы. В этом случае необходимо нормализовать вес и при необходимости убрать жировые скопления в области груди. Возможна и смешанная форма гинекомастии, при которой требуется комплексное лечение. «Для подтверждения диагноза нужен не только осмотр врача-хирурга, но и УЗИ или МРТ молочных желез. Любые изменения молочных желез требуют тщательного внимания, так как рак груди встречается и у мужчин», — предупредил Илья Алмазов.

Среди прочих причин, по которым у мужчин может расти грудь, другой эксперт — профессиональный спортсмен Алексей Егоров назвал побочные эффекты лекарств (стероидные, сердечные препараты, антидепрессанты), патологии печени, из-за которых гормоны могут накапливаться в организме, и генетическое заболевание Синдром Клайнфельтера, при котором дополнительная Х-хромосома приводит к росту груди у мужчин.

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