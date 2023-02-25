Эксперты перечислили скрытые признаки, которые могут сигнализировать о раке молочной железы

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов и кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Екатерина Третьякова рассказали, что рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. «При этом далеко не все признаки рака груди так очевидны, как изменения формы или состояния груди», — подчеркнули специалисты.

Дмитрий Фурсов и Екатерина Третьякова порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на острую, ноющую, пульсирующую или постоянную боль в груди — это самый распространенный признак онкологии. «Некоторые женщины связывают эту боль с менструационным циклом, но если она длится дольше обычного, следует обратиться к врачу», — предупредили эксперты.

По словам основателя проекта «Онкомир» насторожить должно изменение формы сосков (например, если они стали выпуклыми, погруженными, смещенными или появилась асимметрия), цвета кожи груди и сосков (их покраснение или потемнение), утолщение кожи на груди (становится жесткой, тугой, похожей на кожуру апельсина), выделения из сосков (особенно односторонние или с кровью), их чрезмерная чувствительность, раздражение вокруг ареолы или незаживающие ранки и язвы.

Екатерина Третьякова посоветовала обратить внимание на лимфатические узлы, находящиеся под мышками и вдоль грудной клетки, а также над или под ключицами — место, где большинство людей даже не подозревают, что у них есть набор лимфатических узлов. Сигнализировать о раке груди могут вены на ее поверхности: «Вы должны обращать внимание на эти волнистые синие или зеленые линии, так как изменения их внешнего вида могут быть ранним признаком рака молочной железы», — предупредила доцент.

Также эксперты порекомендовали не игнорировать боль в спине, шее и необъяснимую потерю веса. «Нередко эти симптомы заставляли женщин обращаться за медицинской помощью и, в конечном итоге, диагностировать рак молочной железы», — резюмировали Дмитрий Фурсов и Екатерина Третьякова.

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